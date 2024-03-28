Токаев заявил о планах всех лидеров стран ШОС посетить саммит в Астане

Все лидеры стран — участниц Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) собираются принять участие в саммите объединения, который пройдет в июле в Астане. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с генсекретарем ШОС Чжан Мином, передает ТАСС.

По его словам, Казахстан придает особое значение предстоящему саммиту.

«Я думаю, что мы должны работать в тесном сотрудничестве, потому что астанинский саммит чрезвычайно важен, учитывая текущую геополитическую ситуацию», — сказал Токаев.

Он обратил внимание, что «весь мир будет следить» за ходом саммита. Президент Казахстана подчеркнул, что республика как принимающая сторона сделает все возможное, чтобы саммит прошел успешно.

В середине марта спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов анонсировал проведение саммита ШОС 3-4 июля в Астане.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана.

До этого МИД РФ прокомментировал идею Белоруссии организовать саммит БРИКС, ЕАЭС и ШОС.