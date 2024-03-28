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Военный эксперт не согласился с выводами МИДа о конфликте с НАТО

Полковник Литовкин: учения НАТО у границ РФ не связаны с подготовкой к конфликту

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Mindaugas Kulbis/AP

Активность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе не связана с тем, что альянс готовится к конфликту, убежден военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Таким образом, он не согласился с выводами российского МИДа, подчеркнув, что учения стран — участниц альянса – это лишь демонстрация силы.

«Не думаю, что они готовы нападать на нас. Это как испуганная собака — жмется, но скалит зубы, когда против нее стоит человек с палкой. Это не значит, что она готова напасть», — заявил Литовкин в беседе с телеканалом «360».

Военный эксперт убежден, что в Североатлантическом альянсе почувствовали угрозу, в связи с чем и решили показать свои силы. По его мнению, НАТО лишь «скалится», но не решится напасть из-за имеющейся у России «ракетно-ядерной дубинки».

Коме того, Литовкин связал активность альянса с желанием поддержать свой ВПК и повлиять на общественное мнение. Лидеры входящих в НАТО стран хотят припугнуть население «агрессивной Россией», чтобы сбавить их реакцию на инфляцию и рост цен, уверен эксперт.

«НАТО — это инструмент США по закабалению Европы», — заключил он.

Напомним, ранее в МИД РФ заявили, что деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку союзников к возможному столкновению с Россией. Доказательством активной милитаризации там назвали расширение румынской авиабазы «Михаил Когэлничану».

Ранее стало известно, как жители Молдавии относятся к вступлению в НАТО.

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