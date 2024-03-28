Экономист назвал условия создания единой валюты БРИКС

Для создания полноценного валютного союза БРИКС необходимо, чтобы у стран-участниц объединения совпадал ряд важнейших макроэкономических показателей. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил завкафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью факультета государственного управления МГУ Владимир Осипов.

«Нужно гармонизировать три важнейших макроэкономических параметра каждой из стран. Первый — это уровень безработицы, второй — это уровень инфляции, третий — это платежный баланс, то есть внешняя торговля. Мы должны привести в соответствие экономики наших государств таким образом, чтобы данные индикаторы всех стран, входящих в клуб БРИКС, были более или менее сходными», — пояснил Осипов.

Он добавил, что для процветания союза стран БРИКС необходимо заключить некий договор, который будет объединять государства и определять условия, на основе которых клуб будет двигаться дальше.

В начале марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что государства-участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты) по ряду макроэкономических показателей уже обогнали страны «Большой семерки».

Он также напомнил, что общий вес государств-участников БРИКС в мировой экономике составляет $58,9 трлн. Страны объединения занимают 36% площади земной суши, 45% мирового населения (3,6 млрд человек), свыше 40% всего объема добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

Ранее в МИД РФ заявили, что БРИКС сохранит свое название и в будущем.