Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экономист назвал условия создания единой валюты БРИКС

Экономист Осипов: для создания единой валюты важна схожая инфляция стран БРИКС

close
100%
Росконгресс

Для создания полноценного валютного союза БРИКС необходимо, чтобы у стран-участниц объединения совпадал ряд важнейших макроэкономических показателей. Об этом в эфире Tsargrad.tv сообщил завкафедрой мировой экономики и управления внешнеэкономической деятельностью факультета государственного управления МГУ Владимир Осипов.

«Нужно гармонизировать три важнейших макроэкономических параметра каждой из стран. Первый — это уровень безработицы, второй — это уровень инфляции, третий — это платежный баланс, то есть внешняя торговля. Мы должны привести в соответствие экономики наших государств таким образом, чтобы данные индикаторы всех стран, входящих в клуб БРИКС, были более или менее сходными», — пояснил Осипов.

Он добавил, что для процветания союза стран БРИКС необходимо заключить некий договор, который будет объединять государства и определять условия, на основе которых клуб будет двигаться дальше.

В начале марта помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что государства-участники БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Эфиопия, Иран и Объединенные Арабские Эмираты) по ряду макроэкономических показателей уже обогнали страны «Большой семерки».

Он также напомнил, что общий вес государств-участников БРИКС в мировой экономике составляет $58,9 трлн. Страны объединения занимают 36% площади земной суши, 45% мирового населения (3,6 млрд человек), свыше 40% всего объема добычи нефти и около четверти мирового экспорта товаров.

Ранее в МИД РФ заявили, что БРИКС сохранит свое название и в будущем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами