Песков оценил слова Шольца об обсуждении мира на Украине советниками по безопасности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова канцлера Германии Олафа Шольца об обсуждении мира на Украине на уровне советников по безопасности.

По его словам, европейские политики по-разному относятся к теме украинского конфликта и к необходимости продолжения повышения степени вовлеченности европейских столиц в этот конфликт.

«Это не меняет доминирующий в Европе подход о необходимости провоцирования, сподвижения Украины на то, чтобы она воевала до последнего украинца» , — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Песков подчеркнул, что Германия уже вовлечена в конфликт на Украине, однако в данном случае более радикальную позицию занимает президент Франции Эммануэль Макрон (он предлагал ввести европейские войска на Украину. — прим. ред.).

Пресс-секретарь добавил, что Россия внимательно следит за заявлениями европейских лидеров, ее советников в упоминаемых переговорах нет.

Шольц заявил в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung, что сразу несколько стран на уровне советников по безопасности обсуждают мир на Украине.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

Ранее Путин снова заявил о готовности России к переговорам по Украине.