Украина выдает желаемое за действительное, ставя задачи по выходу своих сил на границы 1991 года, властям Украины необходимо управлять ожиданиями с учетом нынешней ситуации в мире. Об этом заявила депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель в интервью агентству РБК-Украина.

«Я думаю, с учетом нынешних поставок боеприпасов и нынешней ситуации в мире нужно управлять ожиданиями», — сказала она.

По словам депутата, по завершении конфликта «реальная ситуация, возможно, будет выглядеть иначе», и нужно начать дискуссию, в том числе на Украине, о том, какой эта ситуация может оказаться.

Ранее майор Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Игорь Лапин заявил, Украинские войска будут десятилетиями реализовывать инициативу по восстановлению границ 1991 года.

До этого украинский экономист Алексей Кущ заявил, что границы страны нельзя рассматривать в отрыве от современных реалий. При этом, по мнению специалиста, сейчас Украина с границами 1991 года никому не нужна.

Ранее экономист предупредил Киев о рисках, связанных с ростом внешнего долга.