В США пообещали не затягивать с помощью Украине

Республиканец от штата Луизиана и спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал не затягивать с предоставлением Украине в качестве помощи десятков миллиардов долларов в апреле этого года. Об этом сообщает Associated Press (AP).

По данным агентства, спикер сам сталкивается с дилеммами в Конгрессе. Его интересует вопрос, в каком виде Украине будет оказана помощь: в виде займа или обычным грантом.

При этом накануне конгрессмен-республиканец от штата Теннесси Энди Оглс заявил в эфире телеканала Fox Business, что Соединенные Штаты не окажут помощь Киеву, пока не обезопасят свои границы.

27 марта глава налогового комитета Верховной рады Украины Даниил Гетманцев заявил, что Киев рассчитывает получить в марте этого года рекордную помощь от Запада в размере $9 млрд.

Ранее сообщалось, что выделенные США $300 млн для Украины были потрачены еще в ноябре.