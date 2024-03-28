Захарова обвинила Германию в национальной дискриминации

Германия несет историческую ответственность как перед евреями, так и другими народами, пострадавшими от рук нацистов. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На этой неделе министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила в интервью Spiegel, что преступления Германии против человечности, а именно Холокост, возлагают на ее граждан ответственность за защиту еврейского народа и Израиля.

Захарова задалась вопросом, как быть с другими растерзанными народами.

Дипломат выразила мнение, что выплата компенсаций жертвам гитлеровской Германии только одной национальности, равно как и несение ответственности лишь за одно государство, является «повторением преступлений и ошибок времен Второй Мировой войны».

Захарова добавила, что сейчас ФРГ проводит политику, не принимая в расчет положения международно-правовых документов.

Ранее Россия потребовала от властей ФРГ официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида.