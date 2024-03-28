Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Захарова обвинила Германию в национальной дискриминации

Захарова: Германия несет ответственность перед евреями и другими народами

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Германия несет историческую ответственность как перед евреями, так и другими народами, пострадавшими от рук нацистов. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

На этой неделе министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила в интервью Spiegel, что преступления Германии против человечности, а именно Холокост, возлагают на ее граждан ответственность за защиту еврейского народа и Израиля.

Захарова задалась вопросом, как быть с другими растерзанными народами.

Дипломат выразила мнение, что выплата компенсаций жертвам гитлеровской Германии только одной национальности, равно как и несение ответственности лишь за одно государство, является «повторением преступлений и ошибок времен Второй Мировой войны».

Захарова добавила, что сейчас ФРГ проводит политику, не принимая в расчет положения международно-правовых документов.

Ранее Россия потребовала от властей ФРГ официально признать блокаду Ленинграда актом геноцида.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами