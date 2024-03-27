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В Госдепе заявили, что не поощряют удары ВСУ по России

Помощник госсекретаря Пайатт: США не поощряют удары ВСУ по России

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Depositphotos

США не поощряют удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, сообщил на брифинге помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт. Об этом пишет РИА Новости.

«США не поощряют и не содействуют атакам на российскую территорию», — сказал Пайатт, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом помощник госсекретаря отказался комментировать статью газеты Financial Times, в которой со ссылкой на источники отмечалось, что Соединенные Штаты призвали Украину прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы.

После выхода материала FT глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ.

Ранее стало известно, что командира ВСУ осудят за теракт на нефтестанции в Брянской области.

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