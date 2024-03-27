В Госдепе заявили, что не поощряют удары ВСУ по России

США не поощряют удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, сообщил на брифинге помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт. Об этом пишет РИА Новости.

«США не поощряют и не содействуют атакам на российскую территорию», — сказал Пайатт, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом помощник госсекретаря отказался комментировать статью газеты Financial Times, в которой со ссылкой на источники отмечалось, что Соединенные Штаты призвали Украину прекратить удары по объектам энергетической инфраструктуры России, так как в Вашингтоне опасаются роста мировых цен на нефть и ответных мер со стороны Москвы.

После выхода материала FT глава Службы безопасности Украины Василий Малюк признал причастность ведомства к ударам по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ.

Ранее стало известно, что командира ВСУ осудят за теракт на нефтестанции в Брянской области.