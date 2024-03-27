Британия впервые с 2018 года ответила России на запрос по ситуацию вокруг Скрипалей

Великобритания впервые с 2018 года ответила на запрос Российской Федерации по ситуации вокруг Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, слова которой передает ТАСС.

Захарова отметила, что МИД Британии сообщил, что Юлия Скрипаль отклонила предложение российской стороны о консульском содействии.

Также представитель российского МИД заявила, что о судьбе Сергея Скрипаля в ответе британского МИД нет ни слова. Она поинтересовалась у британце, жив ли он.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России в 2006 году за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. По версии британской стороны, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества А234 («Новичок»). Лондон выступил с утверждением, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил российские власти в причастности к отравлению.

В результате отравления отец и дочь Скрипали попали в больницу, врачам удалось их вылечить. Об их дальнейшей судьбе официально не сообщалось — по соображениям безопасности.

Ранее Захарова заявила, что западные медиагиганты солидаризируются с террористами.