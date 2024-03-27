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Украинку обвинили в присвоении средств, предназначенных для ВСУ

Прокуратура Украины: киевлянка присвоила $25,5 тыс., предназначенных для ВСУ

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Efrem Lukatsky/AP

Жительнице Киева предъявили обвинение в присвоении $25,5 тыс., которые были предназначены для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

«Сообщено о подозрении жительнице Киева в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения. Подозреваемая – администратор Telegram-канала города Никополя неоднократно организовывала сбор средств на помощь украинским военным», — сказано в сообщении.

Отмечается, что деньги за военное снаряжение и другие нужды военных перечислялись на счета этой женщины. Она указывала реквизиты своих банковских карт, после чего тратила эти средства на свои нужды.

27 марта министр обороны Украины Рустем Умеров запустил работу департамента планирования тылового обеспечения.

Глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов 19 марта заявил, что Украина имеет коррупционную репутацию в странах Запада.

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Ранее на Украине заявили о преследовании журналистов за критику Зеленского.

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