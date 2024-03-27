Украинку обвинили в присвоении средств, предназначенных для ВСУ

Жительнице Киева предъявили обвинение в присвоении $25,5 тыс., которые были предназначены для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Офис генерального прокурора Украины в Telegram-канале.

«Сообщено о подозрении жительнице Киева в незаконном использовании благотворительных пожертвований во время военного положения. Подозреваемая – администратор Telegram-канала города Никополя неоднократно организовывала сбор средств на помощь украинским военным», — сказано в сообщении.

Отмечается, что деньги за военное снаряжение и другие нужды военных перечислялись на счета этой женщины. Она указывала реквизиты своих банковских карт, после чего тратила эти средства на свои нужды.

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