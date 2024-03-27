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Политолог оценил последствия протестов против Орбана в Венгрии

Политолог Трухачев: перспектив для расширения протестов против Орбана нет

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Vadim Ghirda/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан переживет организованные против него протесты. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог Вадим Трухачев. По его словам, демонстрации выгодны местной оппозиции, которая стремится получить больше поддержки со стороны граждан перед выборами в Европарламент.

«Другое дело, что перспектив для расширения данного протеста практически нет. Во-первых, уличная политика — это обыденность для Европы. Во-вторых, Орбан переживал и гораздо более масштабные выступления против себя. Поэтому я предполагаю, что он никак не будет реагировать на эту акцию», — отметил Трухачев.

Он добавил, что против Венгрии вряд ли будут применяться майданные технологии. По мнению политолога, Орбана скорее будут подвергать обструкции на уровне ЕС: отказывать в финансировании, поддерживать оппозицию и настраивать общество против него, чтобы на следующих выборах привести к власти лояльную Брюсселю фигуру.

Массовый митинг с требованием отставки Орбана и генерального прокурора Петера Полта прошел вечером 26 марта в Будапеште.

В демонстрации приняли участие несколько тысяч человек. Протестующие прошли маршем от генеральной прокуратуры к парламенту с криками: «В отставку, в отставку», многие из них несли факелы.

Акция была организована по призыву экс-чиновника Петера Мадьяра, который обвинил власти страны в попытке вмешаться в дело о взяточничестве.

Ранее стало известно, что Венгрия намерена расширять сотрудничество с Россией в энергетике.

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