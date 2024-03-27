Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд приговорил экс-замминистра Тихонова к тюремному сроку

Суд приговорил экс-замминистра Тихонова к 5 годам и 4 месяцам колонии

close
100%
Freepik.com

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова к 5 годам 4 месяцам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Тихонова обвинили в многомиллионных хищениях. Отмечается, что суд тут же выпустил его на свободу.

«Приговорить к 5 годам 4 месяцам лишения свободы... С учетом времени, проведенного в СИЗО, которое поглощает наказание, освободить Тихонова из-под стражи в зале суда», — сказал судья.

Кроме того, суд назначил Тихонову штрафы в размере 500 млн и 1 млн рублей. Также было конфисковано имущество чиновника, в том числе недвижимость во Франции, а также 122 млн рублей.

До этого суд города Тулун в Иркутской области удовлетворил требование прокуратуры о досрочном завершении полномочий главы населенного пункта Юрия Кариха из-за коррупции.

По версии следствия, в 2019 году мэр вместе с сотрудниками администрации муниципального образования разработали и организовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению как нуждающихся в переселении.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами