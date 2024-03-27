Суд приговорил экс-замминистра Тихонова к тюремному сроку

Мещанский суд Москвы приговорил бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова к 5 годам 4 месяцам колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, Тихонова обвинили в многомиллионных хищениях. Отмечается, что суд тут же выпустил его на свободу.

«Приговорить к 5 годам 4 месяцам лишения свободы... С учетом времени, проведенного в СИЗО, которое поглощает наказание, освободить Тихонова из-под стражи в зале суда», — сказал судья.

Кроме того, суд назначил Тихонову штрафы в размере 500 млн и 1 млн рублей. Также было конфисковано имущество чиновника, в том числе недвижимость во Франции, а также 122 млн рублей.

До этого суд города Тулун в Иркутской области удовлетворил требование прокуратуры о досрочном завершении полномочий главы населенного пункта Юрия Кариха из-за коррупции.

По версии следствия, в 2019 году мэр вместе с сотрудниками администрации муниципального образования разработали и организовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению как нуждающихся в переселении.

Ранее Верховный суд одобрил запрет на «Тетрис» для заключенных.