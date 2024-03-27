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В Польше обвинили премьера Туска в госперевороте и пригрозили пожизненным заключением

Качиньский обвинил премьера в госперевороте и пригрозил пожизненным заключением

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Kacper Pempel/Reuters

Лидер бывшей правящей партии «Право и справедливость» (ПиС) Ярослав Качиньский обвинил премьера Польши Дональда Туска в госперевороте и пригрозил пожизненным заключением. Об этом Качиньский заявил эфире радиостанции Radio Plus.

«Это действие, подпадающее под статью 127 уголовного кодекса о насильственной смене государственного строя. Все люди, которые действуют таким образом, должны попасть в тюрьму. Эта статья предусматривает от 10 лет до пожизненного заключения. Их главой является Туск, поэтому к нему эти слова тоже относятся», — сказал Качиньский.

По мнению Качиньского, происходящее в Польше служит интересам других стран с целью воссоздания немецко-российской системы, в которой польское государство станет серой зоной.

4 марта сообщалось, что комиссия сейма Польши по расследованию легальности использования программного обеспечения Pegasus 15 марта вызовет Качиньского по делу о прослушке политиков.

До этого Ярослав Качиньский заявил, что тяжелая ситуация на Украине и ее проблемы не должны привести к развалу сферы сельского хозяйства Польши.

Ранее сообщалось, что власти Польши прослушивали Светлану Тихановскую.

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