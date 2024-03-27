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Премьер Британии улыбнулся на вопрос о существовании «глубинного государства»

Сунак высмеял фразу бывшего премьера Британии Трасс о «глубинном государстве»

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Henry Nicholls/Pool/Reuters

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак посмеялся над фразой своей предшественницы Лиз Трасс о роли «глубинного государства» в ее уходе с поста. Об этом сообщает Politico.

Член палаты общин от Консервативной партии Уильям Рэгг задал Сунаку вопрос про высказывания Трасс. Politico отмечает, что британский премьер ухмыльнулся после упоминания слов бывшего премьера страны о роли «агентов левых» в ее уходе с поста спустя 45 дней пребывания в должности.

«Но я бы, наверное, не сказал вам, если бы я был, не так ли? Мы никому больше не скажем?» — пошутил Сунак, посоветовав обратиться за комментариями к своей предшественнице.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что представители Консервативной партии Великобритании обсуждают смену премьер-министра страны Риши Сунака. По данным агентства, члены правительства Британии в последнее время все чаще обсуждают возможность замены Сунака до парламентских выборов, которые должны пройти до января 2025 года.

Ранее Сунака призвали провести досрочные выборы в Великобритании.

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