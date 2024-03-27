В офисе Зеленского предложили Евросоюзу ввести новые санкции против России

Европа должна ввести против России новые санкции и предотвратить их обход. Об этом на встрече с делегацией Европарламента заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, слова которого передает пресс-служба украинского президента.

«Особое внимание собеседники уделили санкционной политике Европейского союза. Стороны были едины во мнении о необходимости дальнейшего расширения ограничительных мер против России и невозможности обхода действующих санкций», — сказал Ермак.

26 марта сообщалось, что власти США внесли в санкционные списки, касающиеся Сирии, гражданина России и российскую компанию. Рестрикции будут действовать в отношении шести физических лиц, включая россиянина Алексея Макарова, а также 12 юридических лиц. Среди них указана российская компания «СТГ Логистик».

Также отмечалось, что некоторые швейцарские банки начали закрывать счета граждан, у которых одновременно есть и швейцарский, и российский паспорт.

Ранее в Венгрии выступили против антироссийских санкций в области ядерной энергетики.