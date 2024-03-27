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В МИД РФ увидели «британский след» в увольнении секретаря СНБО Украины

Посол Мирошник: увольнение Данилова — результат влияния Лондона на Киев

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Alina Smutko/Reuters

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что увольнение Алексея Данилова с поста секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины свидетельствует об усилении влияния Лондона на Киев. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

По мнению посла, главу Службы внешней разведки Украины Александра Литвиненко перевели на должность секретаря СНБО, поскольку в ближайшем будущем значение Совета будет расти на фоне потери Зеленским легитимности.

«Если Данилов в последнее время сосредоточился на хамских разглагольствованиях, создающих проблемы Зеленскому, то Литвиненко будет заниматься аппаратной работой и выполнять функции надзора со стороны британцев», — отметил Мирошник.

Он напомнил, что Литвиненко учился в британском Королевском колледже оборонных наук, и его карьерный взлет был связан с усилением влияния британских спецслужб на киевских коллег.

Представитель МИД РФ считает, что роль секретаря СНБО станет более организационной, нежели политической, а на сам Совет «попытаются перетянуть часть провисающего функционала из-за грядущих трансформаций власти». Посол добавил, что новые кадровые перестановки призваны сделать короче «поводок управления Украиной».

26 марта Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Согласно указу, опубликованному на сайте офиса украинского лидера, на его место назначили Литвиненко.

Ранее Данилов нецензурно исказил имя спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в эфире украинского телеканала «Рада».

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