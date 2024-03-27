Кеннеди выбрал экс-жену основателя Google кандидатом в вице-президенты

26 марта Роберт Кеннеди — младший, племенник бывшего президента США Джона Кеннеди (20 января 1961 — 22 ноября 1963), объявил о своем кандидате на должность вице-президента для предстоящих выборов 5 ноября 2024 года. Он планирует выдвинуться в паре с юристом, филантропом и бывшей женой основателя Google Сергея Брина — Николь Шанахан, сообщается на его официальном YouTube канале.

Среди других возможных кандидатов были звезда американского футбола Аарон Роджерс и бывший рестлер, а также губернатор Миннесоты (1999-2003) Джесси Вентура.

Как пишет Axios, действующий президент США Джо Байден серьезно обеспокоен растущей поддержкой Роберта Кеннеди — младшего и начал кампанию по борьбе с ним. Демократы пытаются найти нарушения избирательного законодательства у конкурента, а Байден ищет союзников среди членов семьи Кеннеди.

Роберт Кеннеди — младший родился 17 января 1954 года в семье Роберта Ф. Кеннеди, младшего брата бывшего президента Джона Кеннеди. Его отец занимал пост генерального прокурора.

После трагического ухода отца, Роберт-младший столкнулся с трудностями и проблемами, связанными с наркотиками. Однако в последствии он стал активным защитником окружающей среды и основал организацию «Альянс хранителей воды» для борьбы за чистоту водоемов и природоохранное законодательство.

Ранее супругу Байдена призвали уговорить мужа не баллотироваться на второй срок.