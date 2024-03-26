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Суд признал, что Ассанжу грозит в США опасность

Суд Лондона признал опасность, которая грозит Ассанжу при экстрадиции в США

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Henry Nicholls/Reuters

Высокий суд Британии фактически признал опасность, которая грозит основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу при экстрадиции в Соединенные Штаты. Об этом РИА Новости заявил американский политический аналитик Кит Престон.

«Решение, которое требует предоставления гарантий со стороны США в отношении прав Ассанжа в соответствии с первой поправкой, а также его защиты от смертной казни, подчеркивает серьезные опасения о возможных последствиях его экстрадиции», — пояснил Престон.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Сейчас ему 52 года.

До этого высокий суд Британии разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу вновь оспорить решение о его экстрадиции в США.

Ранее в МИД России назвали ситуацию с Ассанжем позором западной демократии.

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