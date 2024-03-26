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В Госдуме заявили, что Буданов не скрывает свою причастность к терактам

Депутат Журавлев: Буданов не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям

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Defence Intelligence of Ukraine

Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и публично «кичится» преступлениями. Об этом заявил первый зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Алексей Журавлев, слова которого передает РИА Новости.

«Руководители украинских спецслужб Малюк и Буданов мало того, что не скрывают свою причастность к терактам и диверсиям, так еще этим и публично кичатся, в подробностях рассказывая, как планировали и совершали преступления», — сказал Журавлев.

26 марта руководитель Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников заявил, что Кирилл Буданов, как и руководство остальных спецслужб республики, является законной целью для российских вооруженных сил, как и все, кто совершают преступления против страны.

До этого Александр Бортников заявил, что украинские спецслужбы содействовали осуществлению теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Ранее глава ФСБ заявил, что США, Великобритания и Украина стоят за терактом в «Крокусе».

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