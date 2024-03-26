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Данилов прокомментировал свое увольнение

Уволенный глава СНБО Украины Данилов заявил, что ему не стыдно за свою работу

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Уволенный секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что ему не стыдно за свою работу на посту на протяжении более четырех лет. Об этом украинский политик пишет в социальных сетях.

«Как бы трудно ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали и будем дальше работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу победу! Главное, что мы должны помнить всегда и что я всегда исповедовал — не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины!» — пишет Данилов.

Также он отметил, что прошедший на посту срок был практически незаметным, а еще процитировал клятву Ночного дозора из книжной и киновселенной Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».

До этого депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов станет послом в Норвегии.

Ранее Зеленский уволил Данилова и назначил Литвиненко

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