Одна из фракций украинского парламента настаивает на созыве Рады

Фракция «Европейская солидарность» настаивает на срочном созыве заседания Верховной рады Украины. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале фракции.

Отмечается, что депутаты фракции также настаивают на обеспечении полноценной работы украинского парламента.

«Фракция «Европейская солидарность» требует немедленно обеспечить полноценную работу парламента и срочно собрать заседание Верховной рады для обсуждения насущных вопросов», — говорится в сообщении.

Депутаты фракции отмечают, что парламент должен собираться регулярно и работать полноценно, а не только встречать высоких гостей один или два раза в месяц. В частности, они предлагают обсудить принятие закона о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и создание парламентской временной следственной комиссии по надзору за строительством фортификационных сооружений.

До этого депутат Верховной рады Николай Княжицкий заявил, что никто среди руководства Украины не хочет брать ответственность за принятие законопроекта о мобилизации.

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