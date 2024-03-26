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Еврокомиссар, ответственный за арест российских активов, уйдет в неоплачиваемый отпуск

Ответственный за арест активов РФ еврокомиссар Рейндерс временно покинет ЕК

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Global Look Press

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс на время покинет Еврокомиссию (ЕК) для участия в выборах генерального секретаря Совета Европы. Об этом сообщил представитель ЕК Балаш Уйвари, передает ТАСС.

Рейндерс отвечает за заморозку активов Банка России в Европе и их подготовку к конфискации.

«Глава Еврокомиссии [Урсула фон дер Ляйен] получила письмо еврокомиссара Рейндерса о намерении уйти в неоплачиваемый отпуск для участия в выборах генсека Совета Европы», — сказал Уйвари.

5 марта еврокомиссар сообщил, что Европейский союз рассчитывает до 2027 года заработать до €15 млрд на заблокированных российских активах. По его данным, на территории стран-членов ЕС находятся около 208 млрд замороженных активов РФ.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает возможность использования заблокированных российских активов для оказания военной помощи Украине.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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