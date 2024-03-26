Лондонский суд встал на сторону Ассанжа

Высокий суд Великобритании разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу вновь оспорить решение о его экстрадиции в США. Об этом сообщается в решении, опубликованном на сайте суда.

«У господина Ассанжа есть реальные шансы на успех по 3 из 9 оснований для апелляции», — говорится в решении суда.

При этом суд дал правительству США три недели, чтобы предоставить гарантии, что права Ассанжа в суде будут соблюдаться, и что ему не грозит смертная казнь.

До этого адвокат основателя WikiLeaks рассказал, что министерство юстиции США не собирается идти на уступки и продолжает настаивать на экстрадиции своего клиента по всем 18 обвинениям, за которые ему грозит до 175 лет тюремного заключения.

В то же время газета The Wall Street Journal писала, что американские власти предложили смягчить приговор за признание вины в ином, менее тяжком преступлении.

Ассанж, основатель WikiLeaks, получил известность благодаря публикации секретных и конфиденциальных материалов правительств разных государств, в том числе США. Вплоть до 2019 года он скрывался от преследования в посольстве Эквадора. В 2022 году МВД Великобритании приняло решение об экстрадиции основателя Wikileaks в США, где ему грозит 175 лет тюрьмы. Сейчас ему 52 года.

Ранее в МИД России назвали ситуацию с Ассанжем позором западной демократии.