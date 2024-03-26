В Кремле рассказали о графике Путина на 26 марта

Президент России Владимир Путин сегодня проведет несколько телефонных разговоров. Об этом во время брифинга сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, после телефонных разговоров в Кремле Путин примет участие в заседании коллегии прокуратуры. Во второй половине дня президент вручит премии молодым деятелям культуры и премии по литературе для детей и юношей.

Помимо мероприятий, у президента другие рабочие встречи и совещания, заключил Песков.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне теракта в подмосковном концерном зале «Крокус Сити Холл» находился на постоянной связи с российским коллегой Владимиром Путиным. Он добавил, что Белоруссии и России сейчас нельзя расслабляться, враги попытаются «наклонять, качать, ставить на колени» обе страны. По его словам, именно об этом он говорил с Путиным еще до президентских выборов 16 марта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках встречи с американским сенатором Стивом Дэйнсом в Астане заявил, что все страны должны объединить усилия по борьбе с терроризмом, несмотря на политические разногласия.

Ранее в Германии рассказали, кто может справиться с Путиным.