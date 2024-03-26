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Политолог рассказал о токсичной среде вокруг Макрона

Политолог Оленченко: вокруг президента Франции Макрона сложилась токсичная среда

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Ludovic Marin/Pool via Reuters

Вокруг французского президента Эмманюэля Макрона сложилась токсичная среда в его же собственной стране. Об этом РИА Новости рассказал сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По мнению политолога, население Франции настроено по отношению к Макрону крайне недружелюбно, а вызвано это тем, что политик фактически противопоставил себя людям своим нежеланием вести какие-либо переговоры.

Оленченко привел в пример недовольных фермеров и бастующих специалистов транспортной сферы, а также парламентскую оппозицию — со всеми ними Макрон, по всей видимости, не собирается вступать в диалог. Параллельно французский президент проводит агрессивную внешнюю политику, когда призывает к отправке войск НАТО на Украину, и его беспокоят последствия этого.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение, что Макрон провоцирует тему развертывания войск НАТО на Украине с целью подорвать позиции Германии в Европейском союзе.

Ранее Макрон заявил, что ответственные за теракт в «Крокусе» пытались атаковать Францию.

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