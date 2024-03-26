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Песков исключил урегулирование ситуации на Украине без участия России

Песков: нельзя заниматься решением украинской проблемы без участия России

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Заниматься урегулированием конфликта на Украине без участия России нельзя. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью сайту Aif.ru.

Многие страны готовы присоединиться к разным форматам урегулирования конфликта, рассказал официальный представитель Кремля, отметив, что Москва приветствует это.

«Но можно ли заниматься решением украинской проблемы без участия России? Ответ однозначный — нельзя», — считает Песков.

По его словам, западные страны намерены сдержать Россию при помощи Украины, «а если получится, то и добить ее».

Пресс-секретарь президента утверждает, что Украина и ее граждане стали для Запада «просто инструментом».

22 марта постоянный представитель РФ при ООН и в Совбезе Василий Небензя заявил, что украинский президент Владимир Зеленский с 21 мая становится нелегитимным, в связи с чем российской стороне непонятно, с кем можно будет вести переговоры.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что с российским лидером Владимиром Путиным можно вести переговоры по Украине.

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