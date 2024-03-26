Мадуро рассказал о недавнем покушения на него

Президента Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что на марше в Каракасе — столице государства — была предотвращена попытка покушения на него. Об этом пишет РИА Новости.

В текущем месяце двух венесуэльцев уже задерживали по подозрению в подготовке покушения на главу государства. В январе 2024 года были арестованы 32 представителя оппозиции по обвинению в организации заговора на Мадуро при пособничестве США.

Мадуро является президентом Венесуэлы с 2013 года. На выборах 14 апреля 2013 года Николас Мадуро опередил Энрике Каприлеса на 1,5 %. Согласно данным государственной избирательной комиссии Венесуэлы, за Николаса Мадуро проголосовали 50,76 %, в то время как его оппонента Энрике Каприлеса поддержали 49,07 % пришедших на избирательные участки граждан. Однако Энрике Каприлес не признал итоги выборов.

Вскоре после победы на выборах, 14 мая того же года избранный президент заявил в интервью прессе о наличии у себя еврейских корней и отметил «богатые социалистические традиции еврейского народа».

20 мая 2018 года Николас Мадуро был переизбран на пост главы Венесуэлы на период 2019—2025 годов, получив почти 6,2 миллиона голосов (67,8 %).

Ранее Мадуро выдвинули на новые президентские выборы.