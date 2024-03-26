МИД Бразилии вызвало посла Венгрии для объяснения ситуации с Болсонару

Министерство иностранных дел (МИД) Бразилии вызвало посла Венгрии в стране Миклоша Халмая, чтобы объяснить двухдневное пребывание, находящегося под следствием, экс-президента страны Жаира Болсонару в венгерской дипмиссии. Как пишет газета Folha de Sao Paulo, это произошло в понедельник.

«Министерство иностранных дел решило вызвать посла Венгрии в Бразилии Миклоша Халмая, чтобы объяснить пребывание бывшего президента Жаира Болсонару в дипломатической миссии европейской страны через несколько дней после того, как федеральная полиция конфисковала его паспорт», — уточнило издание.

Также газета пишет, что встреча длилась двадцать минут. Бразилию представляла секретарь по делам Европы и Северной Америки МИД Бразилии Мария Луиса Эскорель де Мораиш. Халмаий выслушал претензии, но комментариев не дал.

Бразилия считает, что это жест — вмешательство европейской страны во внутренние дела латиноамериканского государства.

Накануне Жаир Болсонару подтвердил местному изданию Metropoles сообщение о том, что уже два дня укрывается в посольстве Венгрии в Бразилиа.

Скандал начался с материала газеты The New York Times, которая написала, что бывший глава государства 12-14 февраля находился с охранниками в венгерской дипмиссии. Позже был получен спутниковый снимок, на котором видно, что на территории дипмиссии находится машина Болсонару.

За несколько дней до этого бразильская федеральная полиция изъяла паспорт политика. Это было связано с расследованием предполагаемого заговора с целью государственного переворота, который Болсонару мог пытаться организовать, чтобы остаться у власти после поражения на выборах 2022 года.

Ранее президент Коста-Рики отреагировал на обвинение в торговле влиянием.