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Управление ООН готово помочь в расследовании теракта в «Крокусе»

Контртеррористическое управление ООН готово расследовать теракт в «Крокусе»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

При получении соответствующих указаний от стран-участниц ООН, Контртеррористическое управление глобальной организации готово присоединиться к расследованию теракта, совершенного в Подмосковье. Об этом заяви заместитель генерального секретаря ООН и глава Контртеррористического управления Владимир Воронков в интервью ТАСС.

«Если поступят соответствующие указания, наше управление безусловно включится в работу над этим вопросом. Я надеюсь, что Совет Безопасности проведет заседание по данному вопросу. Такое мероприятие было бы ключевым шагом в продвижении расследования», — подчеркнул Воронков.

По мнению заместителя генсека ООН Владимира Воронкова, победить терроризм без международного сотрудничества невозможно. В связи с терактом в концертном зале «Крокус сити холл», он указал, что международное сотрудничество спецслужб является одним из ключевых аспектов предотвращения и борьбы с этой угрозой.

«Я считаю, что одним из наиболее важных факторов в предотвращении террористической угрозы является международное сотрудничество в этой области, прежде всего между спецслужбами. Это сотрудничество было хорошо налажено, и в некоторых регионах мира остается очень эффективным, хотя где-то оно ослабло», — подчеркнул он. По оценке Воронкова, задача международного сообщества — разработать коллективные решения по данной проблеме, поскольку терроризм — глобальная угроза, не признающая границ, и без международного сотрудничества победить ее невозможно

Владимир Воронков также напомнил о Глобальной контртеррористической стратегии в свете заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома, Джона Кирби. Тот заявил, что США не окажут России помощь в обеспечении безопасности после теракта в концертном зале «Крокус сити холл».

«Существует Глобальная контртеррористическая стратегия, одобренная консенсусом всех стран уже восьмой раз. В этом документе речь идет о международном сотрудничестве как наиболее эффективном инструменте борьбы с терроризмом», — отметил Воронков.

Кирби, отвечая на вопрос о возможности диалога по безопасности между двумя странами после теракта в Подмосковье, заявил, что США не окажут России помощь в обеспечении безопасности. По его словам, США имели обязательство предоставить России информацию, которой у последней якобы не было.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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