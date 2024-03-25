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Россия ответила Австралии по поводу выборов

Россия выразила протест Австралии в связи с выборами президента РФ

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ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия опротестовала решение властей Австралии после публикации посольством сообщения относительно выборов президента РФ. Об этом сообщает МИД России.

Протест был выражен временному поверенному в делах Австралии в РФ Джереми Гатри в связи с публикацией дипведомством страны сообщения относительно голосования на выборах президента РФ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Необходимо отметить, что власти Австралии не посчитали нужным осудить теракт в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл».

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон до этого заявил, что Трамп хочет, чтобы американцы относились к нему как к Ким Чен Ыну в КНДР. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

Власти Австралии не стали осуждать теракт в «Крокусе».

Ранее в Австралии кашалоты отбились от косаток фекальными бомбами.

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