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В Кремле ответили на вопрос об 11 задержанных по делу о теракте в «Крокусе»

Песков: в Кремле не комментируют ход следствия по делу о теракте в «Крокусе»

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, что после теракта в «Крокус Сити Холле» были задержаны 11 человек, при том что арестованы были только четверо.

У представителя Кремля поинтересовались, кем являются остальные семеро задержанных.

«Идет следствие. И здесь со стороны администрации президента давать комментарии по ходу следствия неправильно. Мы не будем этого делать», — заявил Песков.

Также Песков отказался комментировать вопрос о возможной причастности международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее в Кремле отреагировали на предложения вернуть смертную казнь.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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