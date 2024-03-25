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В Кремле ответили на вопрос о возможной причастности ИГИЛ* к теракту в «Крокусе»

Песков призвал ориентироваться на версию РФ в вопросе об организаторах теракта

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о возможной причастности международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».

«Вы опять мне задаете вопрос, связанный с ходом следствия. Мы это никак не комментируем. Не имеем права. Призываем ориентироваться на информацию от наших правоохранительных органов», — ответил Песков на соответствующий вопрос журналиста в ходе брифинга.

Вечером 22 марта в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ночью 23 марта агентство Reuters со ссылкой на некий Telegram-канал сообщило, что ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России). Однако позже появилась информация, что данное сообщение может быть фейковым. Пользователи соцсетей писали, что шаблон, который использовали для публикации сообщения, ИГ не использует уже несколько лет.

О причастности ИГИЛ также написала газета The New York Times. Издание утверждает, что ответственность «взяло на себя отделение «Исламского государства», вскоре после этого официальные лица США подтвердили это заявление». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ проанализировали версию США о причастности ИГИЛ* к теракту в «Крокусе».

*   организация запрещена в России
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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