Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль согласился на обмен заключенных на пленных на условиях США

CNN: Израиль согласен на условия США по обмену заключенных на пленных

close
100%
Reuters

Израиль согласен на предложенные США условия обмена палестинских заключенных на израильских заложников в плену у палестинского движения ХАМАС и ожидает ответа ХАМАС на этот счет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатический источник.

В публикации отмечается, Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором ЦРУ Биллом Бернсом. Предложение США предполагает освобождение израильской стороной около 700 палестинских заключенных в обмен на 40 израильских заложников со стороны ХАМАС.

По словам источника, договоренности по другим вопросам еще не были достигнуты, включая доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и дислоцирование военных Израиля в анклаве.

До этого в США заявили, что после завершения текущего палестино-израильского конфликта необходимо быть готовым к вопросу управления сектором Газа.

Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, что не допустит повторной оккупации со стороны Израиля и утверждал, что ХАМАС не должен контролировать Газу. Госсекретарь также подчеркнул важность предотвращения властного вакуума, разработки плана безопасности и организации массированных гуманитарных поставок в Газу для восстановления жизни и общин местного населения.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами