Израиль согласился на обмен заключенных на пленных на условиях США

Израиль согласен на предложенные США условия обмена палестинских заключенных на израильских заложников в плену у палестинского движения ХАМАС и ожидает ответа ХАМАС на этот счет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на дипломатический источник.

В публикации отмечается, Израиль согласился на предложение, выдвинутое директором ЦРУ Биллом Бернсом. Предложение США предполагает освобождение израильской стороной около 700 палестинских заключенных в обмен на 40 израильских заложников со стороны ХАМАС.

По словам источника, договоренности по другим вопросам еще не были достигнуты, включая доставку гуманитарной помощи в сектор Газа и дислоцирование военных Израиля в анклаве.

До этого в США заявили, что после завершения текущего палестино-израильского конфликта необходимо быть готовым к вопросу управления сектором Газа.

Представитель Соединенных Штатов подчеркнул, что не допустит повторной оккупации со стороны Израиля и утверждал, что ХАМАС не должен контролировать Газу. Госсекретарь также подчеркнул важность предотвращения властного вакуума, разработки плана безопасности и организации массированных гуманитарных поставок в Газу для восстановления жизни и общин местного населения.

Ранее Нетаньяху заявил, что война Израиля и ХАМАС продлится до 2025 года.