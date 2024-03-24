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Посол РФ усомнился в сотрудничестве США и России в борьбе с терроризмом

Антонов: США вряд ли вернутся к сотрудничеству с РФ в борьбе с терроризмом

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Администрация США скорее всего не станет пересматривать позицию по отказу от сотрудничества с Россией в вопросе борьбы с терроризмом после теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщает ТАСС.

Дипломат считает, что трагедия в Красногорске вряд ли заставит Вашингтон вновь начать взаимодействие с Москвой в данной сфере.

«Мы за американцами не бегаем и бегать за ними не будем. Справимся своими собственными силами с помощью друзей, дружественных стран, с которыми у нас нарастает это взаимодействие», — отметил Антонов.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле», заявил, что международное сообщество должно объединить усилия в борьбе с терроризмом.

22 марта в красногорском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по людям, ожидавшим начало концерта.

Ранее сообщалось, что США не делились с РФ информацией после теракта в Красногорске.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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