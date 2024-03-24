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Власти Австралии не стали осуждать теракт в «Крокусе»

Посол РФ: власти Австралии не сочли нужным осудить теракт в «Крокус Сити Холле»

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Bill Bachmann/Global Look Press

Власти Австралии не посчитали нужным осудить теракт в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Об этом заявил посол России в Канберре Алексей Павловский, сообщает ТАСС.

«Правительство Австралии не сочло нужным публично осудить варварский террористический акт и выразить соболезнования пострадавшим», — сказал дипломат, добавив, что ранее власти страны постоянно выступали с заявлениями и комментариями о происходящем в России.

Павловский подчеркнул, что рядовые австралийцы и выходцы из России обращаются в российские диппредставительства со словами сочувствия и поддержки. У здания генконсульства РФ в Сиднее создан импровизированный мемориал, посвященный пострадавшим от рук террористов, куда люди несут цветы и свечи, отметил посол.

22 марта вооруженные мужчины ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям. После этого преступники подожгли здание.

Позже Белый дом осудил теракт в «Крокусе». Там отметили, что группировка «Исламское государство» (организация запрещена в России) представляет угрозу для всех.

Ранее башню Бурдж-Халифа в ОАЭ окрасили в цвета российского флага в знак поддержки в связи с терактом в «Крокусе».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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