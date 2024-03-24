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Теракт в «Крокусе» могут обсудить в Совбезе ООН

Воронков: теракт в «Крокусе» могут вскоре обсудить на заседании Совбеза ООН

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Sergey Petrov/Global Look Press

Теракт в «Крокус Сити Холле» могут обсудить на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН. Об этом заявил замгенсека ООН Владимир Воронков, сообщает РИА Новости.

Журналист задал ему вопросы о произошедшем теракте, в том числе готовы ли в ООН содействовать России в расследовании теракта.

«Как я предполагаю, эти вопросы будут поставлены и обсуждены на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН, который может дать соответствующие поручения своему Контртеррористическому комитету», — ответил Воронков.

22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. «Газета.Ru» собрала все подробности в один материал.

Позже в ФСБ сообщили, что задержали 11 человек в связи с терактом в «Крокусе», в том числе четырех непосредственных участников нападения.

Ранее появилось видео задержания одного из террористов в лесу Брянской области.

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