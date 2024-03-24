В МИД РФ отметили всемирное осуждение теракта в «Крокусе»

Люди во всем мире осудили теракт в подмосковном «Крокус сити холле» и поддержали Россию, несмотря на «пляски на костях», устроенные украинскими пропагандистами. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, сообщает ТАСС.

«Сразу же после появления первой информации о террористическом акте в «Крокус сити холле» <...> начали поступать десятки тысяч соболезнований, слов поддержки и солидарности с нашей страной от неравнодушных граждан со всего мира», – отметили в дипломатическом ведомстве.

Там добавили, что со всех континентов приходят слова соболезнований <...> и пожелания выздоровления пострадавшим. Кроме того, во всем мире осуждают террористическую атаку против невинных граждан, подчеркнули в министерстве.

До этого главный раввин России Берл Лазар заявил, что еврейская община молится за выздоровление пострадавших во время теракта.

Верховный муфтий РФ Шейх-уль-Ислам Талгат Сафа Таджуддин также выразил соболезнования родственникам и близким тех, кто пострадал в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске.

Ранее Путин объявил 24 марта днем общенационального траура из-за теракта в «Крокусе».