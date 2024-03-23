Информацию о подготовке обращения Путина назвали преждевременной

Информация о подготовке специального обращения президента преждевременна. Об этом рассказал источник в госструктурах газете «Ведомости».

Как ранее уже заявляли в Кремле Владимир Путин в курсе ситуации с терактом в «Крокус сити Холле». Руководство страны держит вопрос на контроле, добавил собеседник издания.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. В здании произошел сильный пожар. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».