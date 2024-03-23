Макрон отреагировал на теракт в «Крокусе»

Президент Франции Эммануэль Макрон решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство Agence France-Presse (AFP).

Министерство иностранных дел Франции уже выразило соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реакция ООН на произошедшее в «Крокус сити холле» вызывает большие вопросы.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» перед концертом группы «Пикник» произошла стрельба, а после — взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб, принимаются необходимые меры для спасения людей. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».