В Турции выразили соболезнования в связи с терактом в «Крокусе»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обратился к своему российскому коллеге Сергею Лаврову с просьбой передать слова соболезнования пострадавшим и семьям погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Глава МИД Турции позвонил Сергею Лаврову и от имени президента Эрдогана передал соболезнования народу России в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле» и выразил безоговорочное осуждение кровавого теракта», — пишет Захарова.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил, что западные спецслужбы знали о готовящемся в Москве теракте.

В московском концертном зале «Крокус Сити Холл» произошла стрельба, а после произошел взрыв. По предварительным данным от ФСБ, в результате 40 человек погибли, еще более 100 получили ранения. Само здание горит. В Красногорске создан оперативный штаб. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Ранее очевидица рассказала о панике во время стрельбы в «Крокусе».