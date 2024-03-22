Небензя прокомментировал взаимодействие Украины и Запада в конфликте

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что Украина движется к военному поражению, несмотря на помощь Запада, передает ТАСС.

По словам дипломата, страны запада призывают Киев бросать на «мясные штурмы» все больше украинцев.

Также он заявил, что масштабы участия стран НАТО на Украине шире, чем это представляют в США и Европе.

«Сейчас можно смело констатировать, что масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе», — сказал он.

До этого Небензя посоветовал США «разглядеть бревно в своем глазу» в виде бомбардировок Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии прежде, чем обвинять РФ в украинском конфликте. На заседании СБ ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа российский дипломат обвинил Вашингтон в регулярном блокировании резолюций Совбеза с призывом к немедленному прекращению огня в палестинском анклаве.

Ранее Небензя говорил, что сообщения о возможной отправке войск Североатлантического договора на Украину являются тревожными сигналами.