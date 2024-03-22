Грузия заявила об ущемлении своих прав со стороны Евросоюза

По сравнению с Украиной, Молдавией и Боснией и Герцеговиной, права Грузии со стороны Европейского союза ущемляются. Об этом заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили. По его словам, открывать переговоры о вступлении в ЕС с вышеперечисленными странами, но не делать этого в отношении Тбилиси является «несправедливым».

«Грузия является лидером по всем объективным параметрам, однако со стороны ЕС несправедливо ущемляется. <...> Мы во всем абсолютно лидеры, и вызывает сожаление, что Евросоюз нас ущемляет», — подчеркнул он.

Он призвал Евросоюз «принимать справедливые решения в отношении Грузии».

22 марта председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз может официально открыть переговоры с Украиной о ее вступлении в сообщество до конца июня этого года. Однако точные сроки запуска диалога с Украиной и Молдавией по данному вопросу названы не были.

21 марта глава Евросовета сообщил, что главы государств и правительств ЕС согласились начать переговоры о членстве в объединении Боснии и Герцеговины.

Ранее премьер Грузии резко высказался о «зависимости» страны от НАТО.