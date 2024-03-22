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Песков не стал комментировать заявление польского министра о диверсиях на «СП»

Песков не стал отвечать на слова о том, что США были в курсе диверсий на «СП»

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать слова министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, заявившего, что власти США знали о готовящейся диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Об этом Песков заявил во время брифинга.

Представитель Кремля перенаправил журналистку, задавшую соответствующий вопрос, в министерство иностранных дел РФ.

«Давайте оставим нашему министерству иностранных дел комментировать, я не хотел бы комментировать министра иностранных дел Польши», – предложил Песков.

22 марта глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что в США знали о готовящейся диверсии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». «Американская сторона имела об этом предварительную информацию и этому делу не препятствовала», – подчеркнул Сикорский.

На днях официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжит требовать прозрачности в расследовании диверсий на газопроводах «Северный поток».

Ранее Песков заявил, что проводимая Россией спецоперация по факту стала для нее войной.

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