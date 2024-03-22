Президент Литвы хочет «элегантно» запретить ввоз зерна в ЕС

Президент Литвы Гитанас Науседа предложил экономическими средствами понизить конкурентоспособность российского зерна на рынке ЕС, по его словам, повышение тарифов станет «элегантным» методом. Слова президента приводит агентство «Sputnik.Литва».
«Можно экономическими средствами сделать российское зерно неконкурентоспособным. Возможно, такие экономические меры даже более элегантны, чем простой запрет», — отметил Науседа. По его словам, действенный метод — установить на продукцию РФ такие тарифы, что зерно станет неконкурентоспособным.
До этого министры сельского хозяйства Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии
Ранее эксперт