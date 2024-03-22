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Сенатор Пушков прокомментировал слова Макрона об Украине

Пушков заявил, что Франция пытается взять роль ведущей державы Европы

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что Франция пытается взять на себя роль ведущей европейской державы.

Таким образом Пушков прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат на Украину.

«Надо же всем дать понять, что именно Франция берет на себя роль ведущей державы Европы. И нет лучшего способа напомнить европейцам о печальной участи Украины, кроме как же сидя перед блюдом морепродуктов, не так ли?» — отметил Пушков.

До этого аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для издания InfoBRICS писал, что армия Франции, которую могут направить на Украину, не имеет ни одного шанса против Вооруженных сил России из-за нехватки сил и личного состава. По его словам, появление французских солдат на Украине будет означать объявление войны России.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.

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