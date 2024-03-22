Сенатор Пушков прокомментировал слова Макрона об Украине

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, что Франция пытается взять на себя роль ведущей европейской державы.

Таким образом Пушков прокомментировал слова французского президента Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат на Украину.

«Надо же всем дать понять, что именно Франция берет на себя роль ведущей державы Европы. И нет лучшего способа напомнить европейцам о печальной участи Украины, кроме как же сидя перед блюдом морепродуктов, не так ли?» — отметил Пушков.

До этого аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в материале для издания InfoBRICS писал, что армия Франции, которую могут направить на Украину, не имеет ни одного шанса против Вооруженных сил России из-за нехватки сил и личного состава. По его словам, появление французских солдат на Украине будет означать объявление войны России.

Ранее во Франции заявили, что Макрон хочет войны с Россией.