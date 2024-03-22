Глава Евросовета ожидает скорого начала переговоров с Украиной о членстве в ЕС

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз может официально открыть переговоры с Украиной о ее вступлении в сообщество до конца июня этого года, передает ТАСС.

«Я искренне надеюсь, что наша первая межправительственная встреча [между ЕС и Киевом] пройдет во время председательства Бельгии (до конца июня. — «Газета.Ru»)», — сказал Мишель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

В заявлении по итогу саммита ЕС не называются сроки запуска переговоров с Украиной и Молдавией о вступлении, в нем Евросовет только приветствует прогресс стран на этом пути.

Двухдневный саммит Евросоюза стартовал в четверг, 21 марта, в Брюсселе. В официальной повестке мероприятия — вопросы повышения обороноспособности Евросоюза, а также кризисы на Украине и Ближнем Востоке.

21 марта глава Евросовета сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза согласились начать переговоры о членстве в объединении Боснии и Герцеговины (БиГ).

Ранее стало известно, что политики тайно работают над вступлением Украины в ЕС.