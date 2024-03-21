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МИД Франции обвинил депутата Госдумы РФ в попытках запугать Париж

МИД Франции: вице-спикер Госдумы РФ Толстой пытается запугать Париж

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой пытается своими словами про будущее французских солдат на Украине запугать Францию. Такое мнение выразил заместитель официального представителя МИД Франции Кристоф Лемуан, слова которого передает РИА Новости.

«Господин Толстой, очевидно, пытается нас запугать, но единственная реакция, которую это вызывает – это ощущение чрезмерности и возмущение… Ничто не заставит нас отказаться от поддержки Украины так долго и так интенсивно, как это будет требоваться», — сказал Лемуан.

21 марта Толстой заявил, что российские военные будут ликвидировать всех военных, которых Франция отправит на Украину.

В этот же день газета Politico писала, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина в скором времени может потерпеть поражение.

До этого стало известно, что Макрон предложит выпускать облигации для увеличения расходов ЕС на оборону.

Ранее в Кремле предупредили Францию о негативных последствиях при отправке военных на Украину.

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