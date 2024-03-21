Политолог объяснил отказ Киева от списка «международных спонсоров войны»

Власти Украины закрывают список «международных спонсоров войны» из-за давления иностранных компаний. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог Владимир Корнилов.

«В список спонсоров заносили те компании, которые работают с Россией. Однако туда попадали и корпорации, которые уже не сотрудничали с нашей страной. Многие из этих фирм не ведут бизнес на территории Украины, однако нахождение в реестре привело к информационному давлению на них. Отмена перечня позволит снизить напряженность и облегчить их деятельность», — отметил эксперт.

Он добавил, что Киев принял такое решение сейчас, поскольку накопилась критическая масса компаний, недовольных своим положением.

Накануне агентство РИА Новости сообщило, что украинские власти поставили под сомнение продолжение ведения списка «спонсоров войны».

В украинском МИД заявили «о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров» по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка.

В список «спонсоров войны» внесены, в том числе, всемирно известные компании: Nestle, PepsiCo, Mars, Subway, Philip Morris International, Japan Tobacco International и многие другие.

Ранее производитель Oreo сменил руководство бизнеса в России после критики на Западе.