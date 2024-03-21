Словения объявила российского дипломата персоной нон грата

Словения объявила сотрудника российской дипломатической миссии в стране нежелательной персоной. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что министерство иностранных дел Словении объявило нежелательным лицом представителя российского посольства за «осуществление деятельности, не совместимой с его дипломатическим статусом».

До этого посол России в Молдавии Олег Васнецов получил уведомление, что один из сотрудников дипмиссии объявлен персоной нон грата. Этот дипломат должен в ближайшее время покинуть территорию Молдавии. Министерство иностранных дел Молдавии вызвало Васнецова из-за проведения в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) голосования на выборах президента РФ, «вопреки позиции молдавских властей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что недружественные действия Кишинева, в числе которых высылка российского дипломата, не останутся без ответа.

Ранее МИД РФ пообещал ответить на высылку Эстонией сотрудника посольства РФ.