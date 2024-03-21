Власти Эстонии рассказали, как не допустить третьей мировой войны

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью La Vanguardia заявила, что поражение России на Украине является условием недопущения третьей мировой войны.

«Чтобы избежать третьей войны, Россия не должна выиграть эту войну. Потому что, если Украина проиграет, если Россия расширит свою территорию , у нас возникнет очень серьезная проблема», — пояснила Каллас.

Также она добавила, что решение об отправке войск на Украину в Эстонии принимает парламент. Так она прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских военных на Украину.

До этого профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен М. Уолт говорил, что возможное вступление Украины в НАТО не приведет к миру, а, напротив, продлит войну и со временем оставит Киев в худшем положении, чем сейчас.

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